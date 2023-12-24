Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum

Pençe- Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehitler için Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. Havalimanında karşılanan şehidin naaşı, cenaze töreni için İmam-ı Azam camine götürüldü.
Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehidin ailesi, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.
"DEMİRTAŞ'A, ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Cenaze töreninde dua edilmesinin ardından Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" İfadelerini kullandı.
"DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN..."
Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermiş ve şunları söylemişti.
"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."