HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"

TÜRK MİLLETİNE TEHDİT: TEKİRDAĞLI DA TRABZONLU DA RAHAT OLMAYACAK

Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" sözleriyle terör örgütü PKK'nın argümanlarını tekrarladı.