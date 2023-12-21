Yerel Seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti olan terör örgütünün siyasi uzantısını ziyaret etmişti. Özgür Özel'in "İttifak" beklentisine DEM Parti'den de yeşil ışık yakılmıştı.
BU KEZ TBMM KÜRSÜSÜNDE SKANDAL!
Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de bu kez TBMM kürsüsüsünde bir hadsizliğe imza atıldı.
ÖCALAN İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALIYMIŞ!
DEM Parti'nin Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden terörist başı Öcalan'a "özgürlük" istedi. Aslan, daha da ileri giderek Öcalan'ın özgürlüğü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini de söyledi.
HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi
Aslan Meclis'te "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.