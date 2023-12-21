Haberler Gündem Haberleri HDP-DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi
Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:10 Son Güncelleme: 21.12.2023 18:27

HDP-DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi

Terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti'den bu kez de TBMM kürsüsünde hadsizlik. DEM Parti Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" istedi. Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.

HDP-DEM Parti’den TBMM kürsüsünde hadsizlik! Öcalan’a özgürlük istedi

Yerel Seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti olan terör örgütünün siyasi uzantısını ziyaret etmişti. Özgür Özel'in "İttifak" beklentisine DEM Parti'den de yeşil ışık yakılmıştı.

BU KEZ TBMM KÜRSÜSÜNDE SKANDAL!

Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de bu kez TBMM kürsüsüsünde bir hadsizliğe imza atıldı.

ÖCALAN İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALIYMIŞ!

DEM Parti'nin Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden terörist başı Öcalan'a "özgürlük" istedi. Aslan, daha da ileri giderek Öcalan'ın özgürlüğü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini de söyledi.

HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi

Aslan Meclis'te "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Yüksel Arslan İYİ Parti'den istifa etti...

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP-DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA