HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi

BU KEZ TBMM KÜRSÜSÜNDE SKANDAL!

Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de bu kez TBMM kürsüsüsünde bir hadsizliğe imza atıldı.