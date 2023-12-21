İYİ Parti’de sular durulmuyor! Yüksel Arslan İYİ Parti’den istifa etti...

İYİ Parti ve CHP arasında sular durulmuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz gün partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın, "kendisinin de bilgisi dahilinde CHP ile görüşmeler yaptığına" ilişkin sözlerine sert yanıt verdi.
Akşener, "Teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanının da bilgisi yok, neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim.
Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına... Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş ama bunlar CHP'den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de DYP'de yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" tepkisinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili süreç hakkında konuşan Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladı ve "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." dedi.
YAVAŞ'TAN AKŞENER'E 'KORKAK' YANITI
Meral Akşener'in 'korkak' sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan cevap geldi. Mansur Yavaş, "Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız. Ama bunun yolunu yordamı usulü bellidir. Beni daha önce Cumhurbaşkanı adayı ol diye çağırmıştı. O gün "hadi ortaya çık" demesi yapılacak iş değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemleri olmuştur. "Biz noter değiliz, 6'lı masa karar verecek" diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha görüşüp, farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman benim aday olmamamı istiyorsa o şekilde önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Ama açıkça korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa aday oluruz." ifadelerini kullandı.
İyi Parti'nin CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından art arda istifalar yaşanıyor. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun ardından Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da partisinden istifa etti.
AKŞENER'E YAVAŞ TEPKİSİ: İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ YÜKSEL ARSLAN, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini bahane ederek partisinden istifa etti. Arslan istifa açıklamasında "Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir." dedi.
Yüksel Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İyi Parti, Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde kullanılıp devletimizin daha güçlü olmasını, hizmetlerin herkese eşit, adil bir şekilde ulaşmasını isteyen insanlarımızın sesi, sözü olmak amacıyla siyaset sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır.
Emperyalist istila ve işgale karşı 100 yıl önce verdiğimiz İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Türk milletinin yeniden tarihin öznesi olmasını sağlayan Türk milliyetçilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde etkin, aktif bir şekilde temsil edilmelerini sağlayan İyi Parti; tabanından en üst kademesine kadar vatansever, samimi, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanların partisidir. Benim de İyi Parti'de bulunma nedenim budur.
14 Mayıs 2023 seçimi sürecinde yapılan ön seçim; gençlerin siyaset yapmasına, partimizin demokratik usullerle aday göstermesine öncülük yaptı. Bizleri daha gayretli çalışmamız hususunda motive ederek halkımızla kaynaşmamızı sağladı. Bu sebeple İyi Parti'nin siyasi varlığını devam ettirmesi en büyük arzumdur.
"21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım"
14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İyi Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.
Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener'in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara'da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim.
Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İyi Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş'ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener'in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve "namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı" diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım.
Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener'in, "CHP'den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey'e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…" söylemesi üzerine, kendilerine "Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?" diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.
Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin "partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.