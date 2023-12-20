İYİ Parti’den bomba çıkış! Sabah.com.tr’ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş’ta hep vardı! Amacı...

İYİ PARTİ'NİN İÇİNDE YAVAŞ'A BÜYÜK TEPKİ

Sabah.com.tr, Yavaş'ın açıklamaları sonrası İYİ Partili yetkililer ile görüştü. Genel Merkez'in açıklaması öncesi isimlerinin öne çıkmasını istemeyen yetkililer Yavaş'a olan öfkeyi gözler önüne serdi.

"CHP TAKINTISI MANSUR BEY'DE HEP VARDI"

İYİ Parti kurulmadnan önce MHP'de de Mansur Yavaş ile bir arada olan İYİ Partili isimlerden biri, "Mansur Bey sadece 2023 seçimlerinde korkmadı. 2009'dan sonra da korktu. Biz onu MHP'den aday yaptık, yüzde 27 gibi bir oy aldı. Sonra 2014'te korktu, MHP'den kazanamam diyerek CHP'den aday oldu. Onda CHP'den aday olma takıntısı hep vardı. Zamanında biz de adaylık teklif ettiğimizde İYİ Parti'yi değil, CHP'yi istedi." dedi.