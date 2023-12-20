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Haberler Fotohaber İYİ Parti'den bomba çıkış! Sabah.com.tr'ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş'ta hep vardı! Amacı...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 16:39

İYİ Parti'den bomba çıkış! Sabah.com.tr'ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş'ta hep vardı! Amacı...

İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da hedef tahtasına oturtuldu. Sabah.com.tr'ye konuşan İYİ Partili bir yönetici, "Mansur Bey sadece 2023 seçimlerinde korkmadı. 2009'dan sonra da korktu. Biz onu MHP'den aday yaptık, yüzde 27 gibi bir oy aldı. Sonra 2014'te korktu, MHP'den kazanamam diyerek CHP'den aday oldu. Onda CHP'den aday olma takıntısı hep vardı." dedi. Yavaş'ın, son yaşananlar ve bugünkü açıklaması sonrası parti içinde saygınlığının azaldığını ifade eden İYİ Partili isim, "Mansur Bey işte bugünkü gibi konuştuğunda batırıyor. Bir çuval inciri berbat ediyor. Konuştukça daha da batıracaktır." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın, bu çıkışları ile Ekrem İmamoğlu'nu perdelemeye çalıştığı da İYİ Parti kulislerindeki dikkat çeken yorumlar arasında yer alıyor.

ONUR ŞAHANOĞLU
İYİ Parti’den bomba çıkış! Sabah.com.tr’ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş’ta hep vardı! Amacı...

CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eliyle İYİ Parti'ye operasyon çekmesi ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Savaş ilanı kabul ediyorum, ben idmanlıyım" diyerek CHP'ye tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olamamaları nedeniyle, "Korkaklar" diye çıkıştı.

İYİ Parti’den bomba çıkış! Sabah.com.tr’ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş’ta hep vardı! Amacı...

MERAL AKŞENER: KORKAKLAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine kurumsal bir operasyon çekildiğini söyleyerek CHP'yi yopa tuttu. 'Savaş ilanı kabul ediyorum, idmanlıyım' diyen Akşener, operasyonu çeken İmamoğlu ve Yavaş'a ayrı bir parantez açtı, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi" dedi.

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İYİ Parti’den bomba çıkış! Sabah.com.tr’ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş’ta hep vardı! Amacı...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Meral Akşener'in, 'Savaş İlanı' sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu, "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyor. Bizim kervanımız çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri." dedi.

İYİ Parti’den bomba çıkış! Sabah.com.tr’ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş’ta hep vardı! Amacı...

MANSUR YAVAŞ'TAN MERAL AKŞENER'E SERT YANIT: KORKAK FALAN DEĞİLİM!

Akşener'in sözlerine yanıt veren Yavaş, "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Önceliğimiz kesinlikle ama kesinlikle Ankara'dır." dedi.

Yavaş, İYİ Parti ile CHP arasında yapılan görüşmelerden Akşener'in ve Özgür Özel'in haberi olduğunu belirtti, "Hepsi kendileri ile görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den bomba çıkış! Sabah.com.tr’ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş’ta hep vardı! Amacı...

İYİ PARTİ'NİN İÇİNDE YAVAŞ'A BÜYÜK TEPKİ

Sabah.com.tr, Yavaş'ın açıklamaları sonrası İYİ Partili yetkililer ile görüştü. Genel Merkez'in açıklaması öncesi isimlerinin öne çıkmasını istemeyen yetkililer Yavaş'a olan öfkeyi gözler önüne serdi.

"CHP TAKINTISI MANSUR BEY'DE HEP VARDI"

İYİ Parti kurulmadnan önce MHP'de de Mansur Yavaş ile bir arada olan İYİ Partili isimlerden biri, "Mansur Bey sadece 2023 seçimlerinde korkmadı. 2009'dan sonra da korktu. Biz onu MHP'den aday yaptık, yüzde 27 gibi bir oy aldı. Sonra 2014'te korktu, MHP'den kazanamam diyerek CHP'den aday oldu. Onda CHP'den aday olma takıntısı hep vardı. Zamanında biz de adaylık teklif ettiğimizde İYİ Parti'yi değil, CHP'yi istedi." dedi.

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