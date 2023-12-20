Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
16:39
İYİ Parti'den bomba çıkış! Sabah.com.tr'ye flaş sözler: CHP takıntısı Mansur Yavaş'ta hep vardı! Amacı...
İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da hedef tahtasına oturtuldu. Sabah.com.tr'ye konuşan İYİ Partili bir yönetici, "Mansur Bey sadece 2023 seçimlerinde korkmadı. 2009'dan sonra da korktu. Biz onu MHP'den aday yaptık, yüzde 27 gibi bir oy aldı. Sonra 2014'te korktu, MHP'den kazanamam diyerek CHP'den aday oldu. Onda CHP'den aday olma takıntısı hep vardı." dedi. Yavaş'ın, son yaşananlar ve bugünkü açıklaması sonrası parti içinde saygınlığının azaldığını ifade eden İYİ Partili isim, "Mansur Bey işte bugünkü gibi konuştuğunda batırıyor. Bir çuval inciri berbat ediyor. Konuştukça daha da batıracaktır." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın, bu çıkışları ile Ekrem İmamoğlu'nu perdelemeye çalıştığı da İYİ Parti kulislerindeki dikkat çeken yorumlar arasında yer alıyor.