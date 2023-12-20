Mansur Yavaş’ın adrese teslim ihaleleri PORTAŞ’ı böyle batırdı! İşte kötü yönetimin kara bilançosu





İŞTE KARA BİLANÇO

PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet olarak yüklenen gecikme ve idari para cezaları şöyle:

Elektrik ve doğalgaz faturalarının son ödeme tarihinin geçirilmesi: 2 milyon 210 bin 827 lira

Sözleşmesinde teknik personel bulundurma şartı öngörülen bazı işlerde teknik hersonel bulundurulmaması: 123 bin 550 lira

Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçtikten sonra prim ödemesinde bulunulması: 16 Bin 160 lira.