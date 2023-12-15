ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi





SAYIŞTAY GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle devam etti:



"31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankaralılara birçok vaatte bulunan Mansur Yavaş ne yazık ki bu vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Özellikle 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır', 'Çiftçilerimize 1-2 kuruşluk sembolik rakamlarla su satacağız' diyen Sayın Mansur Yavaş gelinen noktada vatandaşa 12 bin 800 TL fatura göndermişti. Bugün Türkiye'nin en pahalı 5'inci suyunu satan belediye konumuna yükseldi. Sayıştay'ın ASKİ için hazırladığı raporu incelerken liyakatten bahseden Yavaş ve ekibinin su faturasını bile hesaplayamadığını gördük. Ne yazık ki böyle basit bir hesabı yapamayanlar tekrar Ankara'yı yönetmeye talip oldular. Yavaş'ın destek olma sözü verdiği ve sembolik rakamlarla su satacağım dediği çiftçiye ise fahiş fiyatlarla fatura gönderildi. Yavaş ve iş bilmez ekibinin gönderdiği su faturalarını ödeyebilmek için vatandaşlar ineklerini satmak zorunda kaldı. Ancak Sayıştay'ın ASKİ'de yaptığı inceleme sonrası hazırladığı 2022 yılı raporunda su tarifesinin belirlenmesinde doğru maliyet hesabının yapılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Sayın Yavaş ve ekibi Ankara'nın birçok köyüne su veremiyor. Tankerlerle köylere su taşımaya çalışıyorlar. Taşıdıkları suya da fahiş fiyatlarla fatura gönderiyorlar." dedi.