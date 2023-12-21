İyi Partili Vural’dan İmamoğlu’na ’ittifak’ tepkisi: Tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz

TAVŞAN TUZAYIĞLA BOZKURT AVLANMAZ

İttifak tartışmalarında son noktayı, İYİ Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural koydu. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yapan Vural şunları söyledi; "Keşke kendi işine baksaydın. Kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin. Detay dediği ise esas. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur. Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün…Yok öyle yağma… Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz."

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