’Korkak’ kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi

'SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI'



İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için kendi adaylarını çıkarma kararını değerlendiren Yavaş, şöyle konuştu:



Biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece."

NE OLMUŞTU?

AKŞENER, İLK KEZ İMAMOĞLU'NUN İSMİNİ VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Uşak'ta ilk kez Ekrem İmamoğlu'nun ismini vererek sert ifadeler kullandı. Akşener, partisine operasyon yapıldığını iddia ederek, İmamoğlu ve Akşener için 'İkisi de korktu' dedi.