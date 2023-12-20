’Korkak’ kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "korkak" sözüne yanıt verdi. "Korkak" kelimesini kabul etmediğini söyleyen Yavaş, "Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor." ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "korkak" sözü hakkında konuştu. Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, korkak kelimesini kabul etmediğini söyledi.
"Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz." diyen Mansur Yavaş, "Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair sayın Akşener'in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu." diye konuştu.
'SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI'
İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için kendi adaylarını çıkarma kararını değerlendiren Yavaş, şöyle konuştu:
Biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece."
NE OLMUŞTU?
AKŞENER, İLK KEZ İMAMOĞLU'NUN İSMİNİ VERDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Uşak'ta ilk kez Ekrem İmamoğlu'nun ismini vererek sert ifadeler kullandı. Akşener, partisine operasyon yapıldığını iddia ederek, İmamoğlu ve Akşener için 'İkisi de korktu' dedi.
Akşener, "Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım." dedi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: İKİSİ DE KORKTU, KABUL ETMEDİ
Akşener, konuşmasının devamında "Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ve bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Naptım boyumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım, millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler." ifadelerini kullandı.
"BAZEN HADLERİNİ AŞAN CÜMLELER KURABİLİYORLAR"
Dün Meral Akşener'in konuşmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu, "Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız.
Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor." demişti.