Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası birbirine cephe alan CHP ile İyi Parti arasında bu kez 'İstanbul' kavgası başladı. İYİ Parti'de Meral Akşener'in yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurması sonrası harekete geçen Ekrem İmamoğlu, partiyi karıştırmak adına her türlü operasyonu çekmeye başladı.