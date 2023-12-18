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Haberler Galeri Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:24

Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

İYİ Parti'de yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkarma kararı alınması sonrası partideki kaos ve olaylar dinmek bilmiyor. İyi Parti cephesi yaşananları "İmamoğlu'nun operasyonu" olarak tanımladı. İstifa eden isimlerin İmamoğlu'na yakın isimler olması da dikkat çekti. Yaşanan krize ilişkin açıklama yapan İmamoğlu; "Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." şeklindeki sözleriyle isim vermeden Meral Akşener'i eleştirdi.

Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası birbirine cephe alan CHP ile İyi Parti arasında bu kez 'İstanbul' kavgası başladı. İYİ Parti'de Meral Akşener'in yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurması sonrası harekete geçen Ekrem İmamoğlu, partiyi karıştırmak adına her türlü operasyonu çekmeye başladı.

Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mete Koca, "Seni başkan seçtirmeyeceğiz" dedi.

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Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI

İmamoğlu İYİ Parti içindeki destekçilerini arkasına alarak kullanırken parti içinde büyük kaosa neden oldu. İYİ Parti'de CHP ile işbirliğini savunan isimler bir bir partiden uzaklaştırılmaya başlandı.

Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

"İMAMOĞLU OPERASYONU"

İttifakı savunan isimlerden olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!

İstifa sonrası Meclis'te yer alan İyi Partili üyelerin ezici çoğunluğu, Özkan'ı bir kez daha aday gösterip tekrar grup başkanvekili yapınca kıyamet koptu.

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