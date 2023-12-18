Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
14:24
Operasyonu çekti, kenardan izledi! Abla-kardeş kavgasında son perde!
İYİ Parti'de yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkarma kararı alınması sonrası partideki kaos ve olaylar dinmek bilmiyor. İyi Parti cephesi yaşananları "İmamoğlu'nun operasyonu" olarak tanımladı. İstifa eden isimlerin İmamoğlu'na yakın isimler olması da dikkat çekti. Yaşanan krize ilişkin açıklama yapan İmamoğlu; "Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." şeklindeki sözleriyle isim vermeden Meral Akşener'i eleştirdi.