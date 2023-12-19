Meral Akşener’e bir şok daha! İYİ Parti Kurucusu Mesut Özarslan istifa etti

"HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, "Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim." diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Mesut Özarslan, şu ifadeleri kullandı: Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk.