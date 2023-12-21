HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi

Terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti'den bu kez de TBMM kürsüsünde hadsizlik. DEM Parti Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" istedi. Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.