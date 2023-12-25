Başkan Erdoğan: Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pist Açılış Töreni'nde önemli açıklamalardan bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçiğimize yapılan saldırıları sert bir dille kınarken onların yularını elinde tutanlara da sert bir dille tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk. Emperyalist güçlerin karamsar senaryolarına asla eyvallah etmedik. Milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Terörle milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine kesinlikle izin vermeyiz.
ÖNÜMÜZE SET ÇEKEMEYECEKSİNİZ
Her kim kalleşlerin eylemlerini kendilerine siper ederek birliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını ters manyel yapan provokatörlere itibar etmemelerini istiyoruz. Bu vehme kapılanları ise ikazı yapmakta doğru görüyorum. 21 yılda her şeyi denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz.
YİNE HÜSRANA UĞRAYACAĞIZ
Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olmayacaksınız. 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, bir kez daha kaybedeceksiniz. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadeleye etmeyi sürdüreceğiz.
KİM OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Terörle yol yürüyenlere terör örgütlerini maşa olarak kullananlara iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.
Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Teröristlerin yularını ellerinde tutanlar bizi yolumuzdan çeviremez.
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM
Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası, devletin bütünlüğü için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum.
Yaralı askerlere mevladan şifalar diliyorum. Kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum.
31 MART'A ÇOK İYİ HAZIRLANMALIYIZ
Bir tanesi Manisa'da güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız. 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki, bunlar kapımıza uğramaya ne yüzleri gözleri olmaması lazım. Sizlerden bunu bekliyorum.