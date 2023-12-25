Başkan Erdoğan: Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz





ÖNÜMÜZE SET ÇEKEMEYECEKSİNİZ



Her kim kalleşlerin eylemlerini kendilerine siper ederek birliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını ters manyel yapan provokatörlere itibar etmemelerini istiyoruz. Bu vehme kapılanları ise ikazı yapmakta doğru görüyorum. 21 yılda her şeyi denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz.



YİNE HÜSRANA UĞRAYACAĞIZ



Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olmayacaksınız. 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, bir kez daha kaybedeceksiniz. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadeleye etmeyi sürdüreceğiz.





KİM OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ



Terörle yol yürüyenlere terör örgütlerini maşa olarak kullananlara iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.



Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Teröristlerin yularını ellerinde tutanlar bizi yolumuzdan çeviremez.