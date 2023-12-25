Başkan Erdoğan: "Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü PKK tarafından 12 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından Kandil'deki hainlere ve onların sahiplerine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan: "Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Teröristlerin yularını ellerinde tutanlar bizi yolumuzdan çeviremez" dedi.