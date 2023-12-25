Eller şehitler için semaya kalktı

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi için yürütülen önemli operasyonlardan biri olan Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısıyla tüm camilerde dün sabah namazında şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bulunduğu Fransa'nın Strazburg'daki Yunus Emre Camisi'nde sabah namazını kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, şehit Mehmetçikler için dua etti.İstanbul'da Beyoğlu Taksim Camii ve Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Cami olmak üzere tüm camilerde şehitler için dua edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Fatih Cami'nde Mehmetçik için yapılan duaya eşlik etti.Adana'nın Seyhan ilçesinde Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar sabah namazının ardından şehitlere dualar etti.Sakarya'da Tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehit olan askerler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.Sivas'ta bir araya gelen yüzlerce üniversite öğrencisi, şehitler için yürüyerek terörü lanetledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde üniversite yolu üzerinde yürüyüş yapan öğrenciler, Türk bayrağı açarak slogan attı.