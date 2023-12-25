Gazze için insanlık nöbeti

7 Ekim'denbu yana Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri Sultanahmet Meydanı'nda 'Filistin İçin İnsanlık Nöbeti' düzenledi.Genç KADEM öncülüğünde toplanan, Genç Önder, Diyanet Vakfı, TÜGVA, Anadolu Öğrenci Birliği, Kevser Eğitim Vakfı ve Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) üyelerinin katılım gösterdiği İnsanlık Nöbeti'nde, Gazze'de yaşananlar protesto edildi.Toplanan kalabalık, Filistinli Karikatürist Naci El-Ali'nin çizdiği ve Filistin'in özgürlük mücadelesinde sembol olan 'Hanzala' karikatürüne kumaş kırkyama çalışması yaptı. 'Hanzala yüzünü dönecek, Filistin'de zulüm bitecek' diyerek toplanan gruptakiler Gazze halkının yanında olduklarını dile getirdi. Basın açıklamasını okuyan KADEM İletişim Direktörü Semanur Sönmez Yaman, şunları söyledi:Bugün Gazze'ye yönelik saldırıların 78'inci günü, 20 binden fazla sivil, masum insan hayatını kaybetti. 8 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Aslında bu Filistinlilerin tam 75 yıldır yaşadığı bir zulüm, yani 7 Ekim'de başlamadı bu olay.Bu bir insanlık nöbetidir. Gençlerimiz bu insanlık nöbetini de Hanzala'dan devralıp Sultanahmet Meydanı'nda devam ettirerek dünyaya buradan 'Evet, biz nöbetteyiz. İnsanlık nöbeti tutuyoruz ve bu insanlık nöbeti sonunda gerçekten insanlık kazanacak' demek için buradayız.'Sarayburnu Fatihleri', Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için kendilerini boğazın buz gibi sularına bırakarak, İsrail'i protesto eden basın açıklaması yaptılar. Grup, suya girmeden önce yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e saldırılarından bahsettikten sonra 'Dünyada Barış, Savaşa Hayır' diyerek İsrail'i protesto etti.İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla dün Ankara'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi. Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen mitinge binlerce vatandaş katıldı.SABAH