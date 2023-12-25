Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı tutuklandı!

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine düğmeye bastı. O röportaja ilişkin isimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı'na Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: GEREĞİ YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Bestamin T. ve Sami Yusuf G.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.