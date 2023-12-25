Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı! | Video

İstanbul Bakırköy’de sokak röportajı yapıldı. Bu sırada iki genç, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef aldı. ‘Bu devlet teröristtir’ ifadelerini kullanan şahıs, büyük tepki topladı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri de görüntüler üzerine düğmeye bastı. İsimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen şüpheliler, gözaltına alındı.