Terör ittifakı

Türkiye 12 şehidi için yas tutarken CHP, yeni bir skandala imza attı. CHP, yerel seçimlerde de ittifak yapmaya çalıştığı terör örgütünün siyasi uzantısı DEM ile kol kola girip eli kanlı terör örgütü PKK'yı lanetleyen ortak bildiriye imza atmadı.TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçesinin maddeleri üzerinde görüşmeler yapılırken Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 6 askerin şehit olduğu haberi geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milli yas ilan edilmesini ve TBMM'nin ortak bir bildiri yayınlamasını önerdi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri bu öneriye destek verdi. CHP ve DEM bildiriye imza atmayadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı saatlerde X'teki sosyal medya hesabından bildiriye imza atmayacaklarını duyurdu. CHP milletvekilleri "Mecbur değiliz aynı yere imza atmaya" derken DEM Parti ise çalışma saatlerini bahane gösterdi.AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bir bildiriyi yayımladı. Bildiri, tüm parti grupları destek vermediği için TBMM Başkanvekili tarafından kürsüden okunamadı. Bunun yerine 4 partinin bildiriye imza atan grup başkanvekilleri tek tek söz alıp metni okudu.CHP, gelen tepkileri bastırmak için kendi bildirisini hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bu bildiriyi Genel Kurul'da okudu. CHP'nin bildirisinde eli kanlı terör örgütü PKK'nın isminin hiç geçmemesi, sadece "terör örgütleri" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.CHP Genel Başkanı Özel de gelen tepkilere karşılık olarak, "bildirilerin şehit haberlerinin gelmesini önlemediğini" savundu.Öte yandan ortak bildiriye imza atılmamasına CHP içinden de tepkiler yükseldi. CHP eski Milletvekili Akif Hamzaçebi, grup başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olduğu dönemde partisinin bu tür bildirilere imza attığını vurguladı. Hamzaçebi, partisinin tavrını eleştirdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da "Bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek ben imza atıyorum" dedi.