Afyonkarahisar’da şehit cenazesinde DEM Parti’ye pankartlı tepki



MERASİM KILICINI ÖPEREK, TABUTUN BAŞINA KOYDU

Yasemin Günay, ağabeyinin törenlerde kullandığı merasim kılıcını öperek, tabutunun başına koydu. Bazı akrabaları da şehidin tabutu başında asker selamı verdi. Anne Günay ise askerlerin kollarında geldiği naaşın yanında oğlundan helallik istedi. Firdevs Günay, "Aslan gibisin maşallah, sen bizi korudun hem de şehit düştün annem. Bu da benim imtihanım, yavrum benim. Benim hakkım helal sana, sen de bana helal et annem, aslanım" diyerek oğlu ile helalleşti.