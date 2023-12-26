Türkiye şehitlerini uğurluyor: Vatan size minnettar!

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor! Vatan size minnettar | Video
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu.
İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya getirildi
Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.
Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü. Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen Taşkın'ın naaşı öğle vakti burada kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın cenazesi Trabzon'a getirildi
Cenaze aracının havalimanından çıkışı sırasında şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın yakınları gözyaşı döktü.
Trabzon'daki çok sayıda motosiklet sürücüsünün de eşlik ettiği konvoy, Gümüşhane'ye hareket etti.
Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın naaşı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Günay'ın naaşı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehit Er Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a getirildi
Şehit Karaca'nın (23) naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Er Yasin Karaca'nın Türk Bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.
Karşılamaya, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan ortancası olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.
Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.
Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.
Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit asker, baba ocağında gözyaşlarıyla uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan naaşı, Tavas ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından son yolcuğa uğurlanması için hareket edildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti.
Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan'ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrardan cenaze aracına bindirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" sözlerini şehit eşine söyleyen Çilem Serinkan ile aile yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.