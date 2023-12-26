Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde tören | Video
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Yasin Karaca'nın naaşı Tokat'a, Emre Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı. Pençe-Kilit şehitlerine memleketlerinde cenaze törenleri düzenleniyor.
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