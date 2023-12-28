Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Eymen Coli etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Suriye Sözde Kamışlı Asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi.

Geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize eden PKK/YPG'li Eymen Coli, MİT'in hedef listesindeydi. MİT, saha ajanlarından gelen istihbarat neticesinde Eymen Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Alınan anlık istihbartla teröristin hareketleri adım adım takip edilmeye başlandı. Uygun şartların oluşması sonrasında konumu belirlenen terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli olan Eymen Coli'nin örgütsel faaliyetlere 2013 yılında Suriye'de katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı, yakınlarının büyük bir bölümünün de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Silahlı faaliyetleri kapsamında bölgede örgüte karşı olan kişi ve ailelere acımasız tutumuyla tanınan Eymen Coli'nin Barış Pınarı Harekâtı sürecinde ise güvenlik güçlerimize karşı eylemlere katıldığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, son olarak Kamışlı sözde Asayiş Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Eymen Coli'nin etkisiz hale getirilmesiyle bölge halkının üzerindeki örgüt baskısının azalacağını kaydetti.