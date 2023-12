Tam bağımsız Türkiye için hedef bilimde zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu:Siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri olarak tam bağımsız Türkiye'yi hedefliyorsak, bilimde ve teknolojide zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz. Bilim insanlarımız, sizler Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için, insanlık için çalıştıkça endişeniz olmasın biz de sizin gibi bilim insanlarına sahip çıkacağız. Bilim insanlarımızın başarılarını, inancın ve azmin bir zaferi olarak gördüğümü özellikle belirtmek isterim. Her biriniz inandınız, ter döktünüz, fedakârlıkta bulundunuz, çalıştınız ve sonuçta kendi alanınızda çığır açan bilimsel çalışmalara imza attınız. Biz de devlet olarak bu zorlu süreçte sizleri desteklemeye gayret ettik. İnşallah bundan sonra da sizlere katkı sunmayı, imkânlarımızı sizler için, sizin başarınız için seferber etmeyi sürdüreceğiz.TEKNOFEST, bir teknoloji festivalinden öte bu ülkenin gençlerine özgüven aşılamış, hayallerinin önüne kimsenin geçemeyeceğini göstermiştir. İyi ve başarılı olanı, ülke önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek ve insanlığın ortak bilim hazinesine katkı yapanı takdir etmek görevimiz. Başarılar desteklendikçe büyüyor. Sahip çıkıldıkça gelişiyor. Toplum tarafından kıymet bilindikçe serpiliyor. Takdir edilen her başarı, yeni çalışmaların, ilham veren yepyeni başarı hikâyelerinin önünü açıyor. Ödüllerin takdimiyle bunları yapma gayretindeyiz. İlmi çalışmaları ve çığır açıcı eserleriyle bilim dünyasına önemli katkılar sunan, ülkemizin müreffeh yarınları adına gece gündüz demeden çalışan tüm bilim insanlarımızı, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bilim alanında emek veren, fikir ve yürek teri döken akademisyenlere, hocalara, araştırmacılara şükranlarını sunuyorum. İnşallah, yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni beklentilerle 2024 senesini karşılayacağız.Geride bırakmakta olduğumuz 2023 senesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı bizim için özel anlamlar ihtiva ediyor. Tam 6 asır boyunca dünyaya nizam veren, insanlığa adalet ve refah dağıtan bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını tamamlayıp yeni bir asra yelken açarken, Allah'a hamdolsun geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır. Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığı, 85 milyon vatandaşımızla birlikte Filistin'den Türkistan'a, Afrika'dan Balkanlar'a, dünyanın dört bir yanındaki mahzun ve mazlum yürekleri de ısıtmakta. Sözü, duruşu, politikaları ilgiyle takip edilen bir Türkiye gerçeğinden bahsediyoruz.BU yıl 77 bilim insanı, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerine layık görüldü. Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri bu yıl sağlık ve yaşam bilimleriyle fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde üç bilim insanına verildi. Bu üç ödülle TÜBA Akademi Ödüllü bilim insanı sayısı 28'e yükseldi. Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBAGEBİP Ödülleri ise 24 farklı üniversiteden 34 genç bilim insanına takdim edildi. Böylece TÜBA Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 644'e ulaştı. Bilimsel telif eser ödüllerinden 13 Türkçe bilimsel telif eseri ödül almaya hak kazandı. Bu kategoride verilen üç özel ödülle merhum Halil İnalcık, Kemal Karpat ve Mehmet Genç hocalarımızın hatırası yaşatıldı. Bu ödüllerle, bu alanda ödül alan sayısı 239'a çıktı. 100. Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumundan bilim insanına 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verildi. İşte ödül alanlardan bazıları:Prof. Dr. Cemil KoçakProf. Dr. İlhami Gülçin TEMEL BİLİMLERProf. Dr. Özgür Esat Müstecapoğlu TEMEL BİLİMLERProf. Dr. Hüseyin Arslan MÜHENDİSLİK BİLİMLERİProf. Dr. Derviş Karaboğa MÜHENDİSLİK BİLİMLERİProf. Dr. Murat Uysal MÜHENDİSLİK BİLİMLERİProf. Dr. Devrim Gözüaçık SAĞLIK BİLİMLERİProf. Dr. Nazlı Baydar SOSYALProf. Dr. Ömer Özkan(Özel ödül) Prof. Dr. Adil Mardinlioğlu TEMEL BİLİMLER(Hizmet Ödülü) Prof. Dr. Ömer Özkan SAĞLIK BİLİMLERİProf. Dr. Bünyemin CoşutProf. Dr. Bünyemin Coşut DOĞA BİLİMLERİ (Anorganik Kimya)Doç. Dr. İlknur Eruçar Fındıkçı MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ (Malzeme Bilimi ve Teknolojileri)Doç. Dr. Seçkin Köstem SOSYAL BİLİMLER (Uluslararası İlişkiler)Prof. Dr. Özge Çevik SAĞLIK BİLİMLERİ (Tıbbi Biyokimya)Prof. Dr. Mikdat KadıoğluProf. Dr. Nurhan KaraboğaProf. Dr. Cemil KoçakProf. Dr. İlhami YurdakulErdoğan'a konuşmasının ardından TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen ve üretilen ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü uydu olan İMECE'nin 1/12 ölçekli maketi ile TÜBİTAK Kutup Bilimleri Ansiklopedisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.Ülkemiz ekonomisiyle, ticaretiyle, teknolojisiyle, savunma sanayisiyle, askeri gücüyle, eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarılarıyla bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör hâline geldi. 'Kimsesizlerin kimsesi Türkiye' 100 yılın sonunda artık ete kemiğe büründü. İçinde bulunduğumuz asrın, milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum.Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü, bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmaz. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda...İnsanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. İsrail'in Nazi kamplarını izledik. Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan, ABD'den her türlü destek geliyor. 20 bini aşkın Gazzeliyi bunlar öldürdüler. Mazlumun yanında olan ses, Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalandı. Gazzeli bilim insanları aileleriyle birlikte şehit edildi.Doç. Dr. İlknur Eruçar FındıkçıNazi Almanyası'nda olduğu gibi bugün de Gazze'deki zulme 'zulüm' deme cesareti gösteren bilim insanları baskıya ve tehdide maruz bırakılmakta. Sadece uluslararası örgütler değil, Batı'daki kerli ferli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etti. Gazze'deki üniversitelerin yerle yeksan edilmesi karşısında hiçbir tepki göstermediler. Uluslararası alanda ödül almış Filistinli bilim adamları ve akademisyenlerin hedef alınması karşısında seslerini yükseltemediler. Gazze için insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan tüm bilim insanlarına çağrı yapıyorum: Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.Büyük laflar eden, büyük bütçeler harcayan kurumların, söz konusu İsrail ve İsrail'in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık. BMGK'den basın kuruluşlarına, AB'den gazeteci örgütlerine demokrasi havariliği yapan ne kadar kurum varsa hepsi sınıfta kaldı.