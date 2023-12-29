Mansur Yavaş’a soğuk duş! Ankara’da İyi Parti’den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı

İYİ Parti, dolaylı da olsa bu iş birliğiyle anılıp kaybeden taraf olmak yerine, kendi değerleriyle kendi geleceğini doğru kurgulamak durumunda… Bir süredir parti yöneticilerinin dillendirdiği 'üçüncü yol' hedefi bu anlamda bir tercih gibi değil açık bir mecburiyet gibi duruyor. İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? İYİ Parti, kendi siyasetiyle iktidara yürümeyi tercih etmektense, neden 'ittifakların aranan partisi' gibi pek de muteber olmayan çizgide kalsın? İYİ Parti, başkalarının küçük hedefleri, makamları, rozetleri, kurumları için kendi büyük hedeflerini neden yaksın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?" ifadelerine yer vermişti.