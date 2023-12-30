Bilal Erdoğan’dan Galata Köprüsü’ndeki tarihi buluşmaya çağrı: Dünyaya güçlü bir ses vereceğiz!

Türkiye, 2024'ün ilk gününde büyük ve bir o kadar da anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirecek. Milli İrade Platformu'nun önderliğindeki STK'lar, vatan savunmasında şehadet şerbetini yudumlayan kahramanlarımız ve Filistin'e destek için bir yürüyüş düzenleyecek. 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla platform üyesi kuruluşlar yürüyüş yapacak.
BİLAL ERDOĞAN'DAN TARİHİ BULUŞMAYA ÇAĞRI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da bu tarihi buluşma ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Bilal Erdoğan, "İsrail Naziliğinin durması için, bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak Sabahı sabah 08.30'da, Galata Köprüsü'nde bütün ailelerimizi, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz." dedi.
"İSRAİL GAZZE'DE BÜYÜK BİR SOYKIRIMA İMZA ATIYOR"
Bilal Erdoğan verdiği mesajda, "7 Ekim'den beri İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor. Büyük bir vahşete imza atıyor. Bu İsrail Naziliğinin durması için, bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı 08.30'da, Galata Köprüsü'nde bütün ailelerimizi, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
YİK Üyemiz Bilal Erdoğan:— TürkiyeGençlikVakfı (@tugvaTR) December 30, 2023
"Yılın ilk gününde; İsrail naziliğinin durması ve tüm dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı 08:30'da, ailelerimizi Galata Köprüsü'nde buluşmaya davet ediyoruz."#WeAreOne🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/I9wfrsti7f
İSRAİL NAZİLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ
Bilal Erdoğan ayrıca bu yürüyüşün dünyaya güçlü bir mesaj vereceğinin de altını çizdi ve şunları ekledi: Dünyaya yılın ilk gününden, büyük ve güçlü bir mesaj vermek için öncesinde sabah namazlarımızı bölge camilerinde Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Fatih Camii'nde, Beyazıt'ta, Yeni Camii'nde kılıp sonra hep birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüyerek bütün dünyaya bu İsrail soykırımına, İsrail Naziliğine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz. Orada buluşmak üzere...