Bilal Erdoğan’dan Galata Köprüsü’ndeki tarihi buluşmaya çağrı: Dünyaya güçlü bir ses vereceğiz!

"İSRAİL GAZZE'DE BÜYÜK BİR SOYKIRIMA İMZA ATIYOR"

Bilal Erdoğan verdiği mesajda, "7 Ekim'den beri İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor. Büyük bir vahşete imza atıyor. Bu İsrail Naziliğinin durması için, bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı 08.30'da, Galata Köprüsü'nde bütün ailelerimizi, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL NAZİLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ

Bilal Erdoğan ayrıca bu yürüyüşün dünyaya güçlü bir mesaj vereceğinin de altını çizdi ve şunları ekledi: Dünyaya yılın ilk gününden, büyük ve güçlü bir mesaj vermek için öncesinde sabah namazlarımızı bölge camilerinde Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Fatih Camii'nde, Beyazıt'ta, Yeni Camii'nde kılıp sonra hep birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüyerek bütün dünyaya bu İsrail soykırımına, İsrail Naziliğine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz. Orada buluşmak üzere...