Şehitlerimiz ve Gazze için Galata’da buluşalım

Yeniyılın ilk günü Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde gerçekleşecek olan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" buluşması için destek çağrıları gelmeye devam ediyor. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, "1 Ocak Pazartesi saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde; İsrail'in işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile teröre karşı sesimizi yükseltmek ve şehitlerimizi anmak için toplanıyoruz. Şehitlerimizi anmak ve Gazzeli masum çocukların hayat hakkı için birlikte olalım" paylaşımında bulundu. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de "Bu vatan için şehadete yürüyen şehitlerimiz ve İsrail zulmüne maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yürüyoruz" açıklaması yaptı. İlim Yayma Vakfı ise, "Yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye'den dünyaya güçlü bir mesaj ulaştırmak için adresimiz Galata Köprüsü" paylaşımında bulundu.