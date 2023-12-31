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Giriş Tarihi: 31.12.2023

İstanbul büyük buluşmaya hazır

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul büyük buluşmaya hazır
Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu ve binlerce İstanbullu, yılın ilk gününde "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek ve İsrail'e Lanet" yürüyüşünde bir araya gelecek. Milli İrade Platformu'nun organize ettiği yürüyüş için Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileri ile Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında buluşulacak. Şehitler için dua edilerek 08.30'da camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başlayacak. Pek çok siyasi ve ünlü ismin de destek verdiği yürüyüş dolayısıyla Galata Köprüsü, sabah saatlerinde trafiğe kapatılacak.
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İstanbul büyük buluşmaya hazır
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