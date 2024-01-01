Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için binlerce insan Galata Köprüsü'nde buluştu. Sabah namazının ardından camilerden çıkanlar, Galata Köprüsü'ne kortejler halinde yürüdü. Buluşmanın ardından grup dağılma aşamasında bir adam elinde Filistin bayrağı olduğu için saldırıya uğradığını öne sürdü.



Br cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaş ben yolda gidiyordum geldi bana vurdu ifadelerini kullandı. Vuran şahıs ise burası Türkiye ben Türküm arap değilim gibi cümleler kullandı.

Etraftaki vatandaşlar da tepki gösterince de kaçmaya çalıştı. Yolda kontrol noktasında olan bir trafik polisi ise duruma müdahale etti. Konuyla ilgili çalışma sürüyor.









Filistin'e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı! | Video