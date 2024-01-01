Filistin'e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı! | Video

Şehitlere rahmet Filistin’e destek mitingi çıkışında elinde Filistin bayrağı olan atkı ile giden bir adam bir gencin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan adam “Elhamdülillah müslümanım. Elimde bayrak vardı yolda gidiyordum, bu bana patlattı. Derdin ne senin anlamadım” dedi. Çevredekilerin müdahalesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı karakola götürdü. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.