Galata’daki tarihi yürüyüşte şehadet yoklaması! TÜGVA Başkanı Beşinci’den tarihe geçecek sözler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
ŞEHİTLERİMİZ VE GAZZE İÇİN SLOGANLAR ATILDI
Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nin önünde toplandı.
Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.
YÜRÜYÜŞ 250 BİN KİŞİNİN KATIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar da burada toplandı. Köprüye çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle katılımcılardan bazıları yürüyerek, bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.
Kortejdeki vatandaşların da alana ulaşmasıyla yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nü, Eminönü Meydanı'nı ve köprünün Karaköy çıkışını doldurdu.
Etkinlik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın şehitler ve Filistinliler için dua etmesinin ardından sona erdi.
HEP BİR AĞIZDAN "BURADA" DİYE HAYKIRDILAR
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, kalabalığın Galata Köprüsü'nde toplanmasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Beşinci konuşması sırasında 'şehadet yoklaması' da yaptı.
TÜGVA Başkanı Beşinci Galata'da şehadet yoklaması yaptı | Video
Beşinci "Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Kudüs'te ölen her bir kardeşimizi, unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 şehidimizi asla unutmayacağız; Çünkü onlar aramızdalar. Abdülkadir İyem burada mı? Ahmet Arslan, Cebrail Dündar, Semih Yılmaz, Kemal Aslan, Enis Budak, Ramazan Günay, Mehmet Serinkan, Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca, Emre Taşkın, İsmail Yazıcı. Bugün hepsi burada!" dedi. Kalabalık, ismi okunan her bir şehidimizin ardından "Burada" diye karşılık verdi.