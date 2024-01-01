Galata’daki tarihi yürüyüşte şehadet yoklaması! TÜGVA Başkanı Beşinci’den tarihe geçecek sözler

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZZE İÇİN SLOGANLAR ATILDI

Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nin önünde toplandı.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.