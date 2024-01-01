Teröre, siyoniste karşı milli iradenin adresi Galata Köprüsü

Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği yürüyüş bugün saat 08.30'da gerçekleştiriliyor. Camilerde sabah namazında şehitler için dua edilecek. Namaz sonrası ise yürüyüşle Galata Köprüsü üzerinde buluşuluyor. 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' isimli büyük buluşma için eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak davet mesajı yayımlamıştı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da "Bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin'de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırıyoruz" dedi.