Mossad ajanları kıskıvrak: 34 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uluslararası casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı. MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terör şubelerince, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese baskın yapıldı. "Köstebek" adı verilen operasyonda Mossad adına çalıştığı belirlenen 34 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.Operasyon kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Operasyonda yapılan aramalarda; 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait bir miktar nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyale el konuldu.Yapılan ilk bulgulara göre şebeke üyelerinin, Mossad'a sosyal medya üzerinden verilen iş ilanları üzerinden çalışmaya başladığı, yine sosyal medya platformları üzerinden haberleştiği öğrenildi.7 Ekim sonrası başlayan İsrail saldırıları ardından şebekenin, İsrail aleyhine olan Filistin ve İsrail kökenli kişileri takip ettiği belirlendi. Bu kişileri fotoğraflayan şebekenin bilgileri Mossad'a gönderdiği, buluşmaların ise yurtdışında yapıldığı belirlendi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektik" ifadelerini kullandı.Geçtığimizay İsrailMossad'ın aralarındaTürkiye'de yaşayan Hamasüyelerine yönelik suikastplanları yaptığını açıklamıştı.Güvenlik kaynaklarıda İsrail istihbaratını uyararak"hiçbir servisin bu türoperasyonlarına müsaadeedilmeyeceğine" vurgu yapmış,CumhurbaşkanıErdoğan da Hamas üyelerineyönelik suikast planlarıolduğu iddiasına "Böylebir yanlışa tevessül etmelerihalinde bedelini çok amaçok ağır öderler" karşılığınıvermişti.