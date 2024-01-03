Mossad ajanları kıskıvrak: 34 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uluslararası casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı. MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terör şubelerince, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese baskın yapıldı. "Köstebek" adı verilen operasyonda Mossad adına çalıştığı belirlenen 34 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Operasyonda yapılan aramalarda; 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait bir miktar nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyale el konuldu.
FİŞLEME YAPIYORLARDI
Yapılan ilk bulgulara göre şebeke üyelerinin, Mossad'a sosyal medya üzerinden verilen iş ilanları üzerinden çalışmaya başladığı, yine sosyal medya platformları üzerinden haberleştiği öğrenildi.
7 Ekim sonrası başlayan İsrail saldırıları ardından şebekenin, İsrail aleyhine olan Filistin ve İsrail kökenli kişileri takip ettiği belirlendi. Bu kişileri fotoğraflayan şebekenin bilgileri Mossad'a gönderdiği, buluşmaların ise yurtdışında yapıldığı belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektik" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI
Geçtığimiz
ay İsrail,
Mossad'ın aralarında
Türkiye'de yaşayan Hamas
üyelerine yönelik suikast
planları yaptığını açıklamıştı.
Güvenlik kaynakları
da İsrail istihbaratını uyararak
"hiçbir servisin bu tür
operasyonlarına müsaade
edilmeyeceğine" vurgu yapmış,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan da Hamas üyelerine
yönelik suikast planları
olduğu iddiasına "Böyle
bir yanlışa tevessül etmeleri
halinde bedelini çok ama
çok ağır öderler" karşılığını
vermişti.