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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Mossad ajanları kıskıvrak: 34 gözaltı

İsrail gizli servisi Mossad’a çalışan 34 kişilik şebeke, 8 ilde 37 adrese yapılan baskınla çökertildi. Şebekenin, Filistin direnişine destek verenleri takip ederek fotoğrafladığı, bunları Mossad ile paylaştığı belirlendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Mossad ajanları kıskıvrak: 34 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uluslararası casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı. MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terör şubelerince, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese baskın yapıldı. "Köstebek" adı verilen operasyonda Mossad adına çalıştığı belirlenen 34 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Operasyonda yapılan aramalarda; 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait bir miktar nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyale el konuldu.




FİŞLEME YAPIYORLARDI
Yapılan ilk bulgulara göre şebeke üyelerinin, Mossad'a sosyal medya üzerinden verilen iş ilanları üzerinden çalışmaya başladığı, yine sosyal medya platformları üzerinden haberleştiği öğrenildi.
7 Ekim sonrası başlayan İsrail saldırıları ardından şebekenin, İsrail aleyhine olan Filistin ve İsrail kökenli kişileri takip ettiği belirlendi. Bu kişileri fotoğraflayan şebekenin bilgileri Mossad'a gönderdiği, buluşmaların ise yurtdışında yapıldığı belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektik" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI
Geçtığimiz ay İsrail, Mossad'ın aralarında Türkiye'de yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını açıklamıştı. Güvenlik kaynakları da İsrail istihbaratını uyararak "hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğine" vurgu yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler" karşılığını vermişti.
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Mossad ajanları kıskıvrak: 34 gözaltı
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