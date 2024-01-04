19 ilde siber dolandırıcılara darbe: 45 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Letgo, Facebook Marketplace isimli e-Ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'Ürün satışı ve araç kiralama' temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.

Ödeme ve bilişim sistemleri suçlarıyla mücadele kapsamında ise; Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale olmak üzere toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Yasadışı bahisle mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda gözaltına alından 17 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİBER DOLANDIRICILARIN ENSELERİNDEYİZ

Yakalanan 7 şüphelinin 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığının tespit edildiğini aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.