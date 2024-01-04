Video Haber Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video
Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video

Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video

04.01.2024 | 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "19 ilde eş zamanlı olarak ‘Ödeme Sistemleri ve Bilişim’, ‘Yasa Dışı Bahis’, ‘Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği-Tacizi’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarıyla ilgili düzenlenen ‘Sibergöz-11’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı, 14’ü tutuklandı" açıklamasında bulundu.

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