İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon lira tazminat ödedi

Adana ve Mersin'de CHP'li belediyelerin işçilere reva gördüğü durumun aynısını uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ekmeğinden ettiği işçilerden 171 işçiye yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödediği ortaya çıktı. 2019 seçimleri öncesinde "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işten çıkardı. Bu kişiler yerine ise 66 bin kişiye işbaşı yaptırdı. Yönetim tarafından mağdur edilen işçiler, iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Çeşitli ithamlarla açlığa terk edilmek istenen personelin dosyasını inceleyen mahkemeler, yönetimin haksızlık yaptığına hükmetti.İBB yönetimi işçileri haksız yere işten çıkarmaya devam ederken, mahkemeler yönetim tarafından açlığa terk edilen işçilerin 'hukuksuz' yere işten çıkartıldıklarına hükmediyor. 2019'dan sonra işten çıkartılanlara milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. İBB işten çıkardığı 6 mühendis için 298 bin 722 bin 100 TL tazminat öderken, İBB iştiraki Metro A.Ş ve İSPARK'tan çıkartılan ve mahkeme tarafından işe iade kararı verilen ancak yönetim tarafından işbaşı yaptırılmayan toplamda 171 işçiye ise 5 milyon 84 bin 139 TL tazminat ödemesi yaptı. Mağdurların avukatlığını yapan Fatih Bilal Danalıoğlu, "İBB'de hukuka aykırı bir şekilde işten atılan 6 mühendis genç kardeşimiz açtıkları davaları 2022'de kazandı. İBB, tazminatı vermeyince yeniden dava açtık. Bu davaları da 2023'te kazandık. Yani yapılan hukuksuzluk yüzünden yeniden tazminat, avukatlık ücreti, vekâlet ücreti, yargılama gideri ödendi. Dolayısıyla İBB kamu zararına uğratıldı. Sayıştay tarafından İBB'ye ivedilikle soruşturma başlatılmalı" dedi.