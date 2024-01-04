Mağdur işçiler SABAH’a konuştu: Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından işten çıkarılarak mağdur edilen işçiler, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmanın aynısının Adana ve diğer CHP'li belediyelere de açılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler

SABAH'TAN ÖĞRENDİM MUTLU OLDUM



15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmeğinden edilen 1'i otizmli 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş (45), Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çıkarttıkları işçiler hakkında soruşturma açılmasını SABAH'tan öğrendiğini söyledi.



Tümtaş, "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlumun eğitimi yarım kaldı. Bu karar Mersin'de işten çıkarılan kardeşlerimizin yüreğine su serpmiştir.



Tabi bu durum haksız yere çıkarılan işçileri de bir beklentiye sokmuştur. Aynı soruşturmanın Adana Büyükşehir Belediyesi içinde başlatılması en büyük dileğimizdir.



Adana'da da benzer sayıda kişi işinden edildi, haksız yere ekmeklerinden oldu. Çıkarılan arkadaşlarımızın yerlerine alınan personelinde sahada olmadığına dair söylemler var.



Biran önce Adana'da da böyle bir soruşturmanın başlatılması artık kaçınılmaz" olmuştur" diye konuştu.

BİZLERİ ÇIKARTIP ADAMLARINI ALDILAR



2016'da engelli kadrosunda işe giren önce çağrı merkezinde daha sonra temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Derya Sönmez de (47) Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından gerekçe gösterilmeden ekmeğinden olanlardan.



Haksız yere çıkarıldığını ifade eden Derya Sönmez, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma diğer CHP'li belediyelere de açılsın.



'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size namus ve şeref sözü veriyorum" dedikten sonra 'Masalarda oturacak yer yok' diyerek bizleri çıkartıp yerlerimize binlerce insanı eşi aldılar.



Bunların yüzünden işten çıkarılan arkadaşlarımızın yuvaları dağıldı, perişan oldular. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne davamızdan ne de özümüzden döndüremediler, döndüremeyecekler" şeklinde konuştu.