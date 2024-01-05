Cinsiyetsizleştirme dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, çalıştaydaki konuşmasında ve sonrasında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarda özetle şunları söyledi:Toplumun temel taşı ailedir. Sağlıklı bir toplum da sağlıklı ailelerin varlığına bağlıdır. Güçlü toplum, güçlü devlet demektir. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdidin küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikası olduğunu da biliyoruz. İnsan fıtratını ve ailevi değerleri savunanların küresel ölçekte ekonomik ve diplomatik olarak baskılanmasını reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Türkiye ve Türk milleti küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Aile yapımızın dinamitlenmesine asla izin vermeyeceğiz.Vesayetçi anlayışı tamamen ortadan kaldırmak ancak topyekûn yeni bir anayasayla mümkün. Dolayısıyla yeni bir anayasa; demokratik, kuşatıcı, temel hak özgürlükleri öne alan, sivil bir anayasayı yapmak zorundayız.İsrail dış istihbaratının özellikle ülkemizde gerek askeri, gerek siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar yeni değil. Daha önceki yıllarda da bu tür soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Tabii son soruşturma şu anda gündemde.Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler alınıyor. Yine 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Son yapılan soruşturmayla beraber hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. Şu anda devam eden davalar, önce soruşturmalardan sonra açılan davalar bakımından da 25 tutuklu söz konusu. 4 ayrı dava, bir de soruşturma şu anda devam ediyor.