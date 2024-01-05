Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"

"TEK SUÇUMUZ YAVAŞ YÖNETİMİNDEN ÖNCE ABB BÜNYESİNDE HİZMET VERİYOR OLMAMIZ"

İşten çıkarılan Anfa personeli Mahmut Güldibi: "Bizim tek suçumuz Mansur Yavaş yönetiminden önce ABB bünyesinde hizmet veriyor olmamız. 6 kişi yönetici pozisyonunda çalışıyorduk. Bu kapsamda işten çıkarılma yasağı çıktığı için herhangi bir çıkış yapılamadı ancak kronik hasta olmamız ve devletin sağladığı haklar şahsıma verilmedi. İdari izinli olmamız gerekirken eksik çalışma ödeneğine dahil edildik. Ücretsiz izine çıkarıldık idari izin raporumuz ve rahatsızlığımız olduğu halde. 2020 yılında 4 bin kişiye zam verildiği halde 6 kişiye maaş zammı verilmedi. Bu gibi daha bir sürü mobbing olayla karşı karşıya kaldık. Sözlü olarak kıdemimizi tekrar düşürülme teklifinde bulunuldu. Akabinde çalışma Bakanlığı ve KDK ya yasal başvuruda bulunduk. KDK raporunda maaşa zam verilmemesi ve mobbing tespit edildi. 27.05.2021 tarihinde şirketi asılsız ihbarda bulunmak adına tazminatsız 25/b2 maddesi gereği iş akdimizi tazminatsız ve çalıştığımız maaşımız dahi ödenmeden fesih edildi. Sayın Yavaş hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacaktı ancak bizi bu hale getirdiler. Hem bizi hem de ailemizi perişan ettiler." diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİR MÜFETTİŞTE ABB'YE ATAMALI"

Gürkan İlgen ise, "17 yıl Muhasebe ve Finans Müdürü olarak ABB'de görev yaptım. Mansur Yavaş göreve gelir gelmez mobbing ve baskı uygulanmaya başlandı. Daha sonra da uzmanlığım dışında farklı birimlere sürgün edildim. Görev değişikliği yapıldığında hakkım olan tazminatı bile vermediler. Akabinde de işten çıkarıldım. İşsizlik maaşımı da alamadım. Ben artık bunları Allah'a havale ettim ama orada zor şartlarda çalışmak zorunda kalan personel için İçişleri Bakanlığı bir şeyler yapmalı. Bir müfettişte ABB'ye atanmalı ve yapılanlar Ankaralılara gösterilmeli" dedi.