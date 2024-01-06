Başkan Erdoğan’dan ‘zafer’ vurgulu net mesaj: Türk ekonomisi bu yıl herkesi şaşırtacak

Başkan Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Çırağan Sarayı'nda "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu.Enflasyon meselesinin çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2023 enflasyonumuz yüzde 64.8 olarak gerçekleşti. Hem çekirdek hem manşet enflasyonun son aylardaki düşüş eğilimi Orta Vadeli Program'ımızla uyumlu. Enflasyondaki ivme kaybının etkileri yılın özellikle ikinci yarısında daha net hissedilecek. Sermaye girişi hızlandı, rezervler arttı. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tam. Cari açığı önümüzdeki yıl yüzde 3'lü ve yüzde 2'li seviyelere kadar geriletmekte kararlıyız. Türkiye'nin hem küresel riskleri başarıyla yönetecek hem de hedefleri doğrultusunda ilerleyecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İşçi-işveren hep beraber omuz omuza verecek, ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız.Siyasi belirsizliklerin azalması, öngörülebilirliğin artması, güven ve istikrar ortamının derinleşmesi, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Ülkemizin risk priminin düşmesi ve reel sektörün uzun vadeli finansmanlara erişim yollarının çeşitlenmesi, bu doğrultuda ümit verici gelişmelerdir. Tabii bu fotoğraf içinde bizi en çok sevindiren husus ekim ayı verilerine göre istihdamın bir önceki yılın aynı dönemine göre 812 bin artışla 32 milyona ulaşmasıdır. İnşallah bunu koruyacak ve daha da geliştireceğiz. Bizim için en önemli husus vatandaşımızın evine ekmek götürmesini, kendisini ve ailesini muhannete muhtaç etmeden yaşamasını temin edecek bir işinin mutlaka olmasıdır.Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz. Türkiye, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerledi. Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmiş olduk. 2022'de hem işverenlerin yükünü hafifletmek hem de işçilerin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduk. Elbette asıl olan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir.İstanbul'u çöp, çukur, çamurdan kurtaran bizdik. Burada yaptığımız yine uluslararası bir toplantıda o zaman dediler ki 'Dünyada İstanbul temiz şehir noktasında 1 veya 2 numaradır.' Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten, çukurdan, çamurdan, İstanbul'umuzu kurtardık. Şu anda İstanbul artık o günlerine yeniden dönmek istiyor. Mottomuz 'Yeniden İstanbul'. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmek zorundayız.Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur bu pisliklerden, bu İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek Allah'ın izniyle 31 Mart itibarıyla yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız.İstanbul'a depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.Millİstihbarat Teşkilatı yurt içinde ve sınırların ötesinde Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indirdi. Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet birimlerimiz şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine adeta nefes aldırmıyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor. Eski Türkiye'ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması gayet tabiidir.Küfkokan eski tartışmaları yeniden piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. Vatandaşlarımızı köken, inanç, hayat tarzı, kıyafet üzerinden ayrıştırmak isteyenlerin amacı en büyük gücümüz olan milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemek. İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Nifak duvarları örenlere seyirci kalmayacağız. 28 Şubat döneminden çok iyi hatırladığımız bu zehirli toksik tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor. 85 milyon Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz.