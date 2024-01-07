Hasretini anı odasıyla gidermeye çalışıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan, oğlunun doğumundan şehit oluncaya kadar kullandığı eşyalarıyla anı odası oluşturdu. İzmir'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akdoğan, oğlunun 2018 yılında şehit olmasının ardından odasında hatıralarını sergilemeye karar verdi. Anne Akdoğan, şehit oğlunun bebeklik döneminde giydiği kıyafetler, eğitim hayatında aldığı karneler, askeri eşyaları, üniformaları, başarı belgeleri, fotoğrafları ve kişisel eşyalarının bulunduğu bir anı odası oluşturdu. Odada, oğlu yaşasaydı bir köşede sergilemek istediğini söylediği tespih koleksiyonu için de özel bir yer ayıran anne Akdoğan, evlerinin bulunduğu apartmanın duvarına resmettirdiği büyük Türk bayrağının altına da oğlunun çok sevdiği "Hayat cesurları sever" sözlerini yazdırdı. Oğlunun yokluğuna alışamadığını söyleyen Akdoğan, "En son bir gün önce İlker Kahraman şehit olmuştu. Beni arayarak 'Anne şehit Atatürk Mahallesi'nden' demişti. Üzüldüm, 'Anne ağlama dua et, ben de şehit olayım' dedi. 'Ne biçim konuşuyorsun oğlum' dedim. 'Bana, dua et ben de Suriye'ye gideyim şehit olayım' dedi" şeklinde konuştu.