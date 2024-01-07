Kayseri’de Çanakkale müzesi

Çanakkale dışındaki en kapsamlı savaş müzesi "Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl" ismiyle Kayseri'de görücüye çıkıyor. 9 Ocak'ta açılışa hazırlanan müzedeki 6 bin 400 savaş malzemesinin tamamı, dedesi Seddülbahir'de şehit olan emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci ve koleksiyonerler tarafından toplandı. Müze için tarihi konak tesis eden AK Partili Kayseri Talas Belediyesi, emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci ile birlikte Çanakkale dışındaki en kapsamlı Çanakkale savaşları müzesi projesini hayata geçirdi. Çanakkale savaşlarında kullanılan askeri teçhizattan askerlerin kişisel eşyalarına kadar 6 bin 400 eser tarihe ışık tutacak. "Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl" adı verilen ve haftanın 6 günü hizmet verecek olan müze 9 Ocak'ta açılacak.