SON DAKİKA! Murat Kurum’dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık

"İSTANBUL'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullulara daima hizmet ettim. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de Anadolunun 4 bir yanında insanımıza dokunan işler yaptık.

İstanbul'da artık değişim zamanı geldi. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir.