Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Giriş Tarihi: 7.1.2024 17:08 Son Güncelleme: 7.1.2024 17:38

SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık

Son dakika haberi: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yaptı. Murat Kurum, İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceklerini kaydederek, "Kutlu yolculuğun ilk adımını attık. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz." dedi.

SON DAKİKA! Murat Kurum’dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için ilk adayları açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da adaylık ilanı sonrası önemli mesajlar verdi.

Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Kutlu yolculuğun ilk adımını attık. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. İstanbul'a aday olmak büyük bir sorumluluk.

"İSTANBUL'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullulara daima hizmet ettim. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de Anadolunun 4 bir yanında insanımıza dokunan işler yaptık.

İstanbul'da artık değişim zamanı geldi. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir.

SOSYAL MEDYADAN İLK PAYLAŞIM

Öte yandan Murat Kurum; sosyal medya hesabından da ilk paylaşımında bulundu. Murat Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak." ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
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