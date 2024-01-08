Video Yaşam Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi "Milletimizle el ele kol kola çalışacağız"
Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi

Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi "Milletimizle el ele kol kola çalışacağız"

08.01.2024 | 08:33

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir aray geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi Milletimizle el ele kol kola çalışacağız 08:11
Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi "Milletimizle el ele kol kola çalışacağız" 08.01.2024 | 08:33
AK Parti’nin yeni seçim şarkısında anlamlı ’Filistin’ mesajı: Nehirden denize zaferden zafere 01:02
AK Parti'nin yeni seçim şarkısında anlamlı 'Filistin' mesajı: Nehirden denize zaferden zafere 07.01.2024 | 18:31
Beşiktaş’ta motosikletle gasp! Bıçak zoruyla ATM’den para çektirdiler | Video 01:33
Beşiktaş’ta motosikletle gasp! Bıçak zoruyla ATM'den para çektirdiler | Video 07.01.2024 | 14:15
İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video 02:46
İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video 07.01.2024 | 11:36
Gümrük Muhafaza ekipleri muz dolu konteynerde 77 kilogram kokain yakaladı | Video 01:01
Gümrük Muhafaza ekipleri muz dolu konteynerde 77 kilogram kokain yakaladı | Video 07.01.2024 | 11:36
Dolandırıldığını anlayan vatandaşa atılan mesaj pes dedirtti | Video 01:53
Dolandırıldığını anlayan vatandaşa atılan mesaj pes dedirtti | Video 07.01.2024 | 11:36
Avcılar E-5’te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video 00:46
Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video 07.01.2024 | 13:25
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı | Video 01:22
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı | Video 07.01.2024 | 11:36
İstanbul’da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video 01:09
İstanbul'da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video 07.01.2024 | 11:36
Beylikdüzü’nde Kız arkadaşıma baktın kavgası kamerada | Video 01:35
Beylikdüzü'nde "Kız arkadaşıma baktın" kavgası kamerada | Video 07.01.2024 | 11:36
Beyoğlu’nda otele silahlı saldırı! Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı | Video 01:14
Beyoğlu’nda otele silahlı saldırı! Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı | Video 07.01.2024 | 11:36
Asrın felaketini yaşayan depremzedeler gelecekten ümitli | Video 04:54
Asrın felaketini yaşayan depremzedeler gelecekten ümitli | Video 07.01.2024 | 10:14
Düğün fotoğrafçısının hard diski bozuldu, 12 düğünün görüntüleri yok oldu | Video 03:13
Düğün fotoğrafçısının hard diski bozuldu, 12 düğünün görüntüleri yok oldu | Video 07.01.2024 | 10:13
Bursa’da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video 04:12
Bursa'da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video 07.01.2024 | 10:09
Artvin - Ardahan karayolunda heyelan! O anlar kamerada | Video 00:49
Artvin - Ardahan karayolunda heyelan! O anlar kamerada | Video 07.01.2024 | 08:38
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video 01:55
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı! 1 ağır yaralı | Video 06.01.2024 | 16:51
“Heimlich manevrası” ile küçük çocuğun hayatını kurtardı... O anlar kameralara yansıdı | Video 01:42
“Heimlich manevrası” ile küçük çocuğun hayatını kurtardı... O anlar kameralara yansıdı | Video 06.01.2024 | 16:06
TEM’de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 04:10
TEM'de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 06.01.2024 | 14:54
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı | Video 00:21
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı | Video 06.01.2024 | 16:00
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir’de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem | Video 01:16
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir'de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem | Video 06.01.2024 | 15:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA