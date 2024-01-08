CHP’li belediyeden siyası yıkım

İZMIR'DE CHP'li Güzelbahçe Belediyesi hiçbir yasal gerekçe göstermeden ve meclis kararı olmadan MHP Balçova İlçe Başkanı Fazıl Şahin'in ortak olduğu kafenin ön tarafını tebligat dahi yapmadan ansızın gelip yıktı. Kafenin ön tarafı ile ilgili Milli Emlak'a düzenli olarak ecrimisil ödediğini belirten Fazıl Şahin, yapılan yasa dışı yıkım nedeniyle CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye tepki göstererek, "Bu alan kaçak olmamasına rağmen yıkıldı. 'Burayı hangi kanuna göre yıktınız?' diye sordum. Onlar da 'Biz bir kanun maddesi bulur uydururuz' dediler" diyerek tepki gösterdi.