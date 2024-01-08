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Giriş Tarihi: 8.1.2024

CHP’li belediyeden siyası yıkım

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li belediyeden siyası yıkım
İZMIR'DE CHP'li Güzelbahçe Belediyesi hiçbir yasal gerekçe göstermeden ve meclis kararı olmadan MHP Balçova İlçe Başkanı Fazıl Şahin'in ortak olduğu kafenin ön tarafını tebligat dahi yapmadan ansızın gelip yıktı. Kafenin ön tarafı ile ilgili Milli Emlak'a düzenli olarak ecrimisil ödediğini belirten Fazıl Şahin, yapılan yasa dışı yıkım nedeniyle CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye tepki göstererek, "Bu alan kaçak olmamasına rağmen yıkıldı. 'Burayı hangi kanuna göre yıktınız?' diye sordum. Onlar da 'Biz bir kanun maddesi bulur uydururuz' dediler" diyerek tepki gösterdi.
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CHP’li belediyeden siyası yıkım
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