İBB’den toplu taşımaya yüzde 28 zam talebi! Tek basım 19,75 aylık bin 490,75 TL olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi seçim döneminde toplu ulaşım ücretlerini sembolik ücretlere indirme vaadinde bulunmasına rağmen göreve geldikten sonra peş peşe yapılan zamlarla, vatandaşın cebindeki paraya göz dikti. Dört yılda toplu ulaşım ücretlerine toplamda yüzde 477 zam yapan İBB yönetimi, son olarak ağustos ayında yaptığı yüzde 51,52 oranındaki zammın yetersiz olduğunu belirterek toplu ulaşıma yüzde 29,09 oranında zam yapmak üzere Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine aldı. UKOME saat 14.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. Toplantıda yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.