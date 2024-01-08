Haberler Gündem Haberleri İBB’den toplu taşımaya yüzde 28 zam talebi! Tek basım 19,75 aylık bin 490,75 TL olacak
Giriş Tarihi: 8.1.2024 14:22

İBB’den toplu taşımaya yüzde 28 zam talebi! Tek basım 19,75 aylık bin 490,75 TL olacak

İBB, toplu taşımaya yüzde 28,09 oranında zam talebini UKOME gündemine aldı. Yönetim 8 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı yüzde 51,52 oranında zamla ulaşım ücretlerinde tam mavi kart ücretlerine 777 TL’den 1177 TL’ye yükseldi. Tek basım ücreti 9,90 liradan 15 TL’ye çıktı. Öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 212 TL oldu. İBB’nin zam talebinin onaylanması durumunda İstanbul’da tam mavi kart ücreti bin 490,75 TL, tek basım ücreti ise 19.25’e yükselecek.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB’den toplu taşımaya yüzde 28 zam talebi! Tek basım 19,75 aylık bin 490,75 TL olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi seçim döneminde toplu ulaşım ücretlerini sembolik ücretlere indirme vaadinde bulunmasına rağmen göreve geldikten sonra peş peşe yapılan zamlarla, vatandaşın cebindeki paraya göz dikti. Dört yılda toplu ulaşım ücretlerine toplamda yüzde 477 zam yapan İBB yönetimi, son olarak ağustos ayında yaptığı yüzde 51,52 oranındaki zammın yetersiz olduğunu belirterek toplu ulaşıma yüzde 29,09 oranında zam yapmak üzere Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine aldı. UKOME saat 14.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. Toplantıda yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.

Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB’den toplu taşımaya yüzde 28 zam talebi! Tek basım 19,75 aylık bin 490,75 TL olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA