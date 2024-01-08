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Haberler Galeri Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:39

Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti 31 Mart yerel seçim adayları belli oldu. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde, partisinin aralarında İstanbul'un da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un adaylığı, dünya gündemine üst sıradan giriş yaptı.

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Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İBB adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğunu resmen ilan etti.

Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

"Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

Murat Kurum'un İBB Başkan adaylığı yalnızca İstanbul ve Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gündemine oturdu.

Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

Dünya basını, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığıyla ilgili gelişmeleri anbean okurlarına duyurdu.

Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

"MUHALEFETİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Reuters haber ajansı, Kurum'un adaylığını tüm dünyaya servis etti. "AK Parti Türkiye'nin en büyük şehrinin kontrolünü geri almak için harekete geçti" ifadelerinin kullanıldığı haberde 31 Mart seçimlerinde muhalefeti zor günler beklediği sözleri yer aldı.

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