Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:39
Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti 31 Mart yerel seçim adayları belli oldu. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde, partisinin aralarında İstanbul'un da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un adaylığı, dünya gündemine üst sıradan giriş yaptı.