Murat Kurum’un İBB adaylığı dünya basınında! Son dakika koduyla duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor!

"Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.