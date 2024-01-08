Kurultayda dağıtılan paralar kimindi?

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için talimat aldığını ve CHP Kurultayı'nda İstanbulluların paralarının dağıtıldığını itiraf etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çakır, CHP'nin eski Milletvekili Gürsel Tekin'i hedef alarak, "CHP kurultayında dağıttığımız paralar kimindi, İstanbullunun değil miydi? Ya da Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Kemal beye destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel'e destek verdi? Oğlunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe koydu. Çıkın inkar edin, yalan deyin. Bu arada halen 12 binlik gömlek giyiyor musun? Çaycı Gürsel" dedi.