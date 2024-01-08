Son dakika haberi: AFAD duyurdu.. Malatya’da korkutan deprem

Son dakika haberi: AFAD, Malatya'da saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Malatya'nın Pütürge ilçesi olduğu belirtildi. Depremin Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti. Depremin Pütürge merkezli ayrı bir deprem mi yoksa artçı bir deprem mi olup olmadığını belirten Gürkan, şimdiye kadar köylerimizde ya da Pütürge ilçe merkezinden bize intikal eden bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

A haber Malatya muhabiri Mücahit Özendi ise Pütürge'nin Elazığ ve Adıyaman'a yakın bir ilçe olduğunu ve depremin oralarda da hissediğini belirtti. 6 Şubat Asrın felaketi depremlerin ardından artçı depremlerin devam ettiğini kaydeden A Haber muhabiri bölgede artçı depremlerin devam ettiğini, uzmanların bu depremin de artçı bir deprem olduğunu belirttiklerini söyledi.

A Haber yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Pütürge'de meydana gelen depremin Çelikhan'dan uzanan fay hattının kuzeyinde Pütürge'ye uzanan kısmında meydana gelen bir artçı deprem olduğunu kaydetti.

Son Dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem | Video