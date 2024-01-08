Video Yaşam Son Dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem | Video
Son Dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem | Video

Son Dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem | Video

08.01.2024 | 16:35

Son dakika haberi: AFAD, saat 16.19'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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